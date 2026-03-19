¿Tiene nueva pareja?: la foto que subió Marité Matus que generó dudas en redes sociales

Estos días, el quiebre amoroso entre Marité Matus y Camilo Huerta ha liderado los programas de la farándula chilena. La razón, tras una supuesta serie de infidelidades por parte del personal trainer a Matus.

En una entrevista con LUN, la empresaria confesó que muchas veces debía respaldar a Huerta económicamente, pagándole sus deudas y dividendos.

Incluso, llegó a revelar que le entregaba dinero para que le comprara cosas a ella y destapó que supuestamente le fue infiel con la hija de Pamela Díaz, Trini Neira.

Ahora, la influencer subió una serie de imágenes donde en una se le ve dándole un besito en la mejilla a cierta persona. Sus seguidores reaccionaron rápidamente.

“¿Tiene pareja tan rápido?”

Una simple foto bastó para que surgieran los rumores de una supuesta nueva relación de Matus. «En lo mío. Gracias por cada mensaje, por el cariño y la energía bonita. Los leo y lo valoro mucho», escribió en la publicación.

Y la influencer respondió abiertamente a las dudas que llenaron el post de su cuenta de Instagram.

Comentarios como «¡Yo te creo y te apoyo, Marité!», «Preciosa, Marité», «Regia! Estupenda», «Sigue así firme y valiente», «Bella por fuera y por dentro», son algunos de los que recibió.

Pero hubo uno que llamó inmediatamente la atención de Matus, el cual decía: ‘¿Tiene pareja tan rápido?’.

Sin embargo, esto solo fue una falsa alarma de los seguidores, ya que la persona a la que Matus le estaba dando un beso en la cara era Alonso, su hijo con Arturo Vidal.

«¿Cuál pareja? El de la foto es mi hijo mayor» aclaró la influencer, causando risas entre los comentarios. Aunque hubo uno que tensó el momento.

“Jajaja, tiene el mismo físico que Huerta” a lo que le respondió “no, para nada, solo tiene el cuerpo con músculos, pero muy distinto el cuerpo”.

Igualmente, sus seguidoras salieron en defensa de la empresaria comentando “¿Y si tuviera pareja, cuál sería el problema?”, entre otras cosas.

Esta era la confusa fotografía:

Su hijo se llevaba mal con Huerta

En la entrevista que dio a LUN, Matus reveló que su hijo mayor Alonso ‘Monito’ Vidal, no llevaba una buena relación con Huerta.

“Mi hijo mayor, Alonso, nunca se llevó bien con él. Le decía ‘pareces un hijo de mi mamá’”, contó en aquella conversación.

Sobre su convivencia, abordó que entre ambos era tensa. Incluso hubo un conflicto previo a su celebración de matrimonio, que casi provoca que no se casaran.

«Una semana antes (del matrimonio) tuvimos una pelea fuerte. Organicé el matrimonio sola, fue súper triste, él me acompañaba a lo mínimo, las degustaciones del menú», afirmó Matus.

Al recordar eso, reflexionó que “si en ese momento hubiera hablado con mis hijos y mi mamá, lo cancelo y no pasa nada».

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