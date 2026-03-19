«Creo que si hubiese llegado a tiempo ella estaría viva»: El Internado tuvo uno de sus relatos más desgarradores

En el más reciente capítulo del reality de Mega, «El Internado» la nueva participante Michelle Peint dio a conocer una impactante historia familiar que marcó su vida.

Esto ocurrió durante una actividad liderada por el director de la academia, Yann Yvin. en esta instancia, los miembros del espacio tenían que enfrentar sus historias más íntimas.

De este modo, la primera en participar fue Michelle Peint. La joven recibió una foto en la que aparecía junto a su prima cuando eran pequeñas. Esto dio paso a uno de los relatos más desgarradores.

«Es mi hermana Gabriela. Era mi prima hermana, no era mi hermana-hermana, mi papá estuvo con mi mamá y con mi tía, estuvo con las hermanas, no fueron enemigas, siempre tuvieron una muy buena relación, nunca nos separamos, fuimos muy unidas», comenzó señalando la participante del reality de Mega.

«Mi hermana siempre fue una niña correcta y mi tía, que es su mamá, también», señaló Michelle Peint. Sin embargo, mencionó que siente un rencor con su tía.

«Mi hermana descubrió a sus 19 años que era de la comunidad LGBTQ. Le gustó una chica, pero mi tía no se lo tomó de la mejor forma», contó.

El desgarrador relato de Michelle Peint en «El Internado»

Michelle Peint mencionó: «En mi cumpleaños, un 21 de julio, yo estaba cumpliendo 15 años, y yo hablé con mi tía, le dije que quería que su novia fuera a mi cumpleaños y que no hiciera show».

«Le dije, le advertí que iba a estar su novia presente y que no me arruinara el cumpleaños porque ella era aceptada y bienvenida tal cual era», agregó.

En este sentido, la participante del reality «El Internado» mencionó: «Ella (la tía) no se lo tomó bien y en su ataque, encerró a mi hermana en su cuarto. Cuando ella trató de escaparse de su casa me escribió y me dijo ‘Michi me voy a tirar por la ventana, no quiero estar con esta loca, quiero ir a estar contigo’».

«Se trató de lanzar por un tercer piso y no pudo, le falló, no murió al instante, pero nos tardamos mucho en llegar», continuó.

Michelle Peint indicó que se enteró de la tragedia por un llamado de sus abuelos. «Pensé que me estaban llamando por mi cumpleaños, pero no, era para avisarme que mi hermana se había lanzado del tercer piso y se había muerto», indicó.

«Siento que ella quería que yo hiciera algo, pero no pude porque no llegué a tiempo. Yo creo que si hubiese llegado a tiempo ella estaría viva», añadió.

Además, la participante de «El Internado» indicó: «Viviendo a una hora de su casa, llegué primero y la estúpida de su mamá no. Me hizo perder lo más querido en mi vida».

«Tratamos de denunciarla, mi mamá quitarles a sus otras dos hijas, fue una pelea muy fea. Por eso me vine a Chile», finalizó.

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