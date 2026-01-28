«Es muy mujeriego»: Participante de «El Internado» acusa de infiel a popular actor chileno y se sincera sobre el fin de su relación

Recientemente, en el reality de Mega, «El Internado», la popular actriz nacional Berta Lasala se sinceró con respecto a su quiebre con el actor y humorista Daniel Alacaíno, quien es muy recordado por su personaje Yerko Puchento y su papel en la serie «Los 80».

En conversación con sus compañeros, la popular intérprete expresó: «Todos tenemos nuestras historias terribles, mi marido dejó una mina por mí (Paula Zúñiga) y eso fue terrible, yo también me sentí mal, salí en la prensa, todo el mundo supo».

Berta Lasala se sinceró en El Internado sobre su quiebre con Daniel Alcaíno

«También yo me banqué ese karma, yo también lo tengo, yo lo viví, yo lo sufrí. Por eso digo, no hay que quitarle el mino a alguien», expresó la actriz en esta oportunidad.

En este sentido, Berta Lasala reconoció: «Es muy bueno, pero es muy mujeriego. Sí, sufrí mucho (por infidelidad). Perdoné mucho. Yo me autoflagelé, me puse gorda, fea, terminé como una vaca. El tipo cada vez más famoso y yo cada vez más hundida».

«Y de repente dije: ‘Ya chao… no puedo más’. Me separé. Él no se quería separar, además. El chileno, no sé si ustedes cachan. miente hasta la muerte. ‘No, yo nunca te cagué’ (…) mentira, son infieles y mentirosos», añadió la participante del reality de Mega.

Es importante señalar que Berta Lasala y Daniel Alcaíno tuvieron una relación de 21 años y tienen un hijo. En tanto, confirmaron la ruptura de manera pública en enero de 2023.

