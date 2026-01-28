«Estoy feliz porque…»: Pablo Canaliza emocionó a Dash en Mundos Opuestos con mensaje de Cangri desde el más allá

En el último capítulo del reality de Canal 13, Mundos Opuestos, Dash protagonizó un emotivo momento. Resulta que el «fashion» recibió un inesperado mensaje relacionado con su querido amigo Cangri, quien murió en febrero de 2019.

Este momento ocurrió cuando el medium Pablo Canaliza llegó hasta el encierro. En este sentido, mientras caminaba por la casa se detuvo ante una fotografía y consultó po la persona que aparecía junto a Dash. Y se trataba ni más ni menos que de su fallecido amigo.

Pablo Canaliza revela mensaje de Cangri a Dash en Mundos Opuestos

En este momento, el medium indicó: «Él dice: ‘hermano, estoy feliz porque estás haciendo lo que yo no pude'».

Además, posteriormente sorprendió a Dash tras indicar: «También dice que parte de los elementos que tienes ahí son de él. ¿Qué te regaló de ahí? Dice que habían tenido una presentación y que andaban por todos lados».

Ante esto, el chico reality y también cantante urbano indicó que la fotografía era de un importante momento que vieieron ambos. Contó que en ese entonces posaban imitando al popular dúo de reggaetón, Wisin & Yandel.

Luego, Pablo Canaliza le señaló: «Dice: ‘tienes los tatuajes que teníamos juntos’. Se habían tatuado ustedes, eran un par de cabros chicos».

En este sentido, Dash señaló: «Teníamos 17 años, Dash y Cangri, el micrófono y el casete. Los dos tenemos el mismo». Además, mostró el tatuaje que tiene en su pierna, el cual mantiene hasta el día de hoy y demuestra el gran vínculo.

Es importante recordar que en febrero de 2019, después de días desaparecidos y sin saber de su paredero, se encontró el cuerpo de Cangri, cuyo nombre real es Sebastían Leiva. El joven se hizo conocido en el docurreality Perla y su partida generó gran impacto en el país.

