«Me dio vergüenza»: El enojo de Dash por comentario de Fanny Cuevas sobre su cuerpo

Durante la última emisión del reality de Canal 13, «Palabra de Honor», Dash, conversó con Félix Soumastre, y le explicó, un incómodo momento que vivió con Fanny Cuevas tras un comentario sobre su cuerpo.

Todo esto, mientras la mayoría de los «reclutas» se encontraban en un momento de tranquilidad, en el que muchos participantes tuvieron tomando sol.

Fue en ese momento en donde Fanny, se acercó a donde estaba Dash, también tomando sol, solo en Bóxer.

«Cuando estaba al lado mío me preguntó por qué estaba tomando sol con bóxer» expresó el recluta en conversación con Soumastre.

«Le dije que estaba como todos, y que ella misma estaba con bikini. ‘Sí, pero yo estoy regia y estupenda, y los otros musculosos, y tú no, a ti te falta caleta'» comentó Dash a su compañero Félix.

La reacción de Dash

«Quedé como «plop», le dije que no me interesa, que si estoy guatón me da lo mismo. Pero igual me dio vergüenza interna y me puse el short», agregó el artista urbano.

Dash a su vez, aseguro que, rato después, Fanny se habría dado cuenta, de su mal comentario, que hizo sentir mal y avergonzado a su compañero de encierro.

«De ahí cambió mi percepción altiro hacia ella. Siendo amiga tuya me tira ese comentario pesado, eso no se hace», remarcó Dash.

Asimismo, al instante de la transmisión, y al subir el momento, a la plataforma de Instagram oficial del Reality, la gente no dudo en dar su opinión. «Dash está guapo, es simpático y más encima está entre los finalistas» fue uno de los comentarios, por parte de la audiencia, en la publicación de Instagram ya mencionada.

Cabe mencionar, que Anyella Grados fue la última participante eliminada de «Palabra de Honor».

