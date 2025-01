«Lo hablé con muy poca gente»: Monserrat Álvarez se sinceró sobre su salida de CHV y abordó rumor que se repitió

Recientemente, Monserrat Álvarez dejó CHV después de liderar por seis años el matinal «Contigo en la Mañana».

La reconocida periodista llegó a TVN. De este modo, será parte de «Buenos Días a Todos» y del área de prensa del canal.

Y recientemente, Monserrat Álvarez conversó con La Cuarta. Instancia en la que se refirió a su regreso a la señal estatal.

«Para mí volver a TVN en ese sentido ha sido inesperadamente una emoción muy grande, fíjate, no pensé que iba a ser así. Tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de trabajar en TVN, pero el recibimiento, lo que ha sido como toda la acogida que han tenido conmigo, me ha sorprendido», indicó la comunicadora.

Monserrat Álvarez y su salida de CHV

La periodista analizó su salida de CHV. De este modo, reveló que a pesar de los buenos resultados que tenía «Contigo en la Mañana», optó por buscar nuevos desafíos.

«Estoy en un momento de mi vida profesional que me llama la atención y agradezco mucho que todavía se me ofrezcan hacer cambios, entonces es fácil achancharse y decir ‘ya, sigo acá, con la misma gente, conozco a todo el mundo, no sé qué’, o de repente meterle bencina, meterle un poquito más de vértigo a tu vida profesional y hacer un cambio, y yo opté por el cambio», explicó Monserrat Álvarez en diálogo con La Cuarta.

Además, la reconocida comunicadora se refirió a un rumor que apuntaba a que desde Chilevisión no se habrían esforzado por mantenerla en el canal.

«Harta gente lo ha visto así. Yo creo que el canal en algún momento vio que yo ya había tomado la decisión. En el fondo toda esta cuestión, la sabíamos hace un mes y planificamos», señaló Monserrat Álvarez.

En este sentido, la periodista expresó: «Yo planifiqué con comunicación del canal, cómo lo íbamos a informar, para que no me perjudicara, para que no perjudicara al programa. Lo que pasa que yo soy una persona que no filtro nada a la prensa, entonces por eso pareció muy abrupto, porque a mí me interesaba que este proceso fuera súper transparente y claro, entonces fue brusco quizás para la gente, porque no se sabía, porque yo no filtro».

«Lo hablé con muy poca gente, y el canal tampoco filtró, entonces nosotros veníamos conversando el paso a paso desde hace ya un mes y medio antes de que se supiera», agregó Monserrat Álvarez.