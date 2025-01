«Éramos muy amigos, pero…»: La tajante respuesta de Los Pibes Chorros ante una colaboración con su vocalista original

El último invitado al Podcast «Vamo a Calmarno» de los periodistas Roberto Rosinelli y Jaime Proox, fue el destacado grupo de cumbia villera argentino, Los Pibes Chorros.

El grupo empezó el podcast cantando uno de sus mayores éxitos, «Qué Calor». Además, durante el capítulo también interpretaron otros éxitos como «Ay Andrea», «La Colorada» y «Llegamos Los Pibes Chorros».

El grupo, que comenzó en 1999 y tuvo su apogeo en los 2000, tuvo un gran bajón musical entre 2015 y 2020, además de 2020 y 2021 por la pandemia, sin embargo, tras esos años se dio el ingreso del nuevo cantante y el grupo volvió con todo.

La dura respuesta de Los Pibes Chorros

En el año 2005, el cantante original, Ariel «El Traidor» Salinas, salió de la banda. Durante muchos años, la banda fue cambiando de vocalista y enfrentó diversos problemas.

El actual vocalista de la banda, Seba «El Niery», relató como fue su proceso para integrarse a la banda tras la pandemia: «Me creía un músico retirado hasta que un día, tengo un amigo en común con Diego (Integrante de Los Pibes Chorros), que se llama Gonzalito, que también forma parte del staff de Pibes Chorros».

«Gonza me presentó a Diego, justo Los Pibes Chorros estaban buscando cantante, me dice ‘Seba, tenés que ser vos, vos tenés todo’, inclusive, me había comprado el teclado rojo característico», agregó.

«El Niery», Afirmó que primero rechazó la oferta, ya que tras la pandemia se encontraba en un bajón emocional, y no quería continuar con la música.

Aun así, lo pensó con su familia y recordó el teclado que se había comprado, «Ahí dije, bueno, vamos a darle», señaló el actual vocalista del grupo.

Rosinelli le preguntó a la banda por la posibilidad de una colaboración con Ariel, el vocalista original, en pos de los fanáticos que recuerdan con cariño los éxitos protagonizados por el exvocalista.

Desde el grupo respondieron tajantemente: «Imposible, éramos muy amigos, pero, éramos». Descartando cualquier posibilidad de trabajar juntos.

En cuanto a sus proyectos futuros, Los Pibes Chorros confirmaron que han recibido propuestas de remix de sus antiguos éxitos:

«Si se da, se da y yo no tengo ningún problema, obviamente. Estaría buenísimo igual, lo que pasa que a veces el público de la cumbia villera es un poco más radical, como éramos antes. Si escuchabas los Beatles no podías escuchar los Rolling Stones», afirmaron, dejando entrever que no se sabe como reaccionarían sus fanáticos.