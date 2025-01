«Tienes que ser psicológicamente fuerte cuando eres inmigrante…»: Las sinceras confesiones de Flaitiano en Vamo a Calmarno

El cantante e influencer Don Flaitiano fue el último invitado al podcast «Vamo A Calmarno», de los periodistas Roberto Rosinelli y Jaime Proox. El capítulo se estrenó el día domingo 12 de enero en YouTube.

El tiktoker haitiano habló sobre su llegada a Chile, su participación en el polémico reality «Secreto en el Lago 2», su carrera musical y más.

Las sinceras confesiones de Don Flaitiano

Flaitiano llegó a Chile a los 19 años, en el 2015. Sólo y lejos de su familia tuvo que aprender a valerse por sí mismo, sin saber el idioma ni tener donde llegar. Reveló que comenzó lavando autos y pintando casas, para enviarle dinero a su familia que está en Haití, «estoy luchando por mi familia», comentó.

También, confesó que su sueño es comprar una casa y traer a toda su familia a Chile. Ya que, no ve a sus familiares desde que se fue de Haití. Al imaginar ese momento, dijo: «Me volvería loco, me estaría sintiendo ultra feliz, ese es mi sueño, es como que cumplí un sueño».

Flaitiano tocó otro tema del que le ha tocado vivir diariamente, el racismo, «en todos lados existe, tienes que ser psicológicamente fuerte cuando eres inmigrante. es como que no estás en tu casa».

Sin embargo, asegura que no le afecta, y prefiere hacer oídos sordos: «Ya estoy acostumbrado, uno como inmigrante tiene que saber que no estás en tu casa, te puede pasar cualquier cosa, sobre discriminación», concluyó.

Hoy, «Don Flaitiano» se ha convertido en todo un fenómeno viral gracias a la música y a su particular sentido del humor, que comparte diariamente en redes sociales, especialmente en TikTok. Donde ya cuenta con más de 200 mil seguidores.

Su participación en Secreto en el Lago 2

Recientemente, Flaitiano participó del reality «Secreto en el lago 2» donde convivió con una multitud de influencers, y catapultó aún más su fama. «Fue una experiencia bacán, nunca había compartido con tanta gente, con tanto chileno al lado», comentó.

Tras el reality, Flaitiano abordó la pelea que tuvo con el viral Rene Puente, compañero en el reality, durante una transmisión en vivo de Diego González: «En el momento no lo pensé dos veces porque me dolió, me pilló en un mal momento», comentó.

La pelea se dio luego de que el «tio Rene» le tiró el pelo a Flaitiano, sin embargo, confiesa estar arrepentido, y asegura que ya dejaron atrás el altercado, «no es la idea pegarle a una persona que sabes que tiene discapacidad, eso es lo que veo yo», cerró.

Al ser consultado por su participación en la próxima temporada del reality, que ya fue confirmada por Diego González, respondió: «Sí, yo creo, depende del Diego (González), el Diego tiene que ver eso, si él es el que cita. Pero sí, aquí estamos», comentó el influencer.

La carrera musical de Flaitiano

Hablando sobre su carrera musical, Don Flaitiano adelantó lo que viene próximamente: «Vengo con un tema yo creo que, por ahí el 19 de enero».

También, dejó entrever que viene con más música: «Ahí igual tengo varios temitas que he sacado los años pasados, pero hay que seguir, hay que seguir haciendo música, igual estoy trabajando con varios proyectos, de a poco», agregó.

Flaitiano se refirió a sus colaboraciones: «Si viene una colaboración bacán, pero me gustaría pegar un tema yo solo, como cualquier artista ha hecho su camino me gustaría hacerlo yo».

En cuanto a contactos con grandes artistas, agregó: «No me ha salido, ningún artista con más gente, con más experiencia, nada, pero da lo mismo, mi respeto para ellos, para las carreras de ellos. Me gustaría hacer una carrera como ellos».