«Me ha decepcionado la música»: La sincera confesión de Barbero exótico tras hablar sobre su presente como cantante

El pasado domingo 5 de enero se estrenó en YouTube el episodio 44 del podcast «Vamo a Calmarno» de los periodistas Rosinelli y Jaime Proox. Instancia en la que el invitado fue el cantante y creador de contenido Barbero Exótico.

De este modo, el creador de contenido se sinceró sobre la realidad de la industria musical y su presente: «He estado chantao’, pero más que nada porque me ha decepcionado la música. El mundo de la música es muy sucio» afirmó.

Barbero Exótico y su presente en la música

Barbero Exótico dijo estar enfocado en otros temas, como su aparición en el reality show «Secreto en el lago 2», y su contenido en Arsmate. Aun así, aseguró volver a sacar música este 2025: «Ahora ya estamos haciendo música, estamos volviendo de a poquito. Yo soy de esos que hace un tema, pero lo hace que se dé de corazón, no es que yo te diga ‘ya vamos mañana al estudio y grabamos un tema’. No, de repente estamos con nuestros amigos que tocan guaracha y son productores (y dicen) ‘ya hagamos un tema’ (se da) la energía y salió el tema».

Además, Barbero Exótico habló sobre su rol como presentador y corista del cantante Pablo Chill-E. Con él trabajó por más de 9 años y mantiene amistad hasta el día de hoy. Sin embargo, en 2024 tomaron rumbos distintos debido a su incursión en la creación de contenido para adultos. «Nos tocó separarnos y seguir nuestros caminos diferentes, yo les dije y lo conversamos. Lo conversé harto con su mamita, que ella es la mánager. La tía me dijo ‘nosotros tenemos un público de niños’ y yo lo comprendí», relató.

A pesar de todo, indica que separaron la amistad del trabajo, y que mantienen una buena relación. «Él me ayudó a abrir las puertas de varias cosas, cuando yo lo conocí yo era barbero nomás, después empezamos a crecer juntos», afirmó.

Hablando a futuro, el cantante reveló que planea sacar un remix de «Primos» tema que acumula más de un millón de reproducciones en YouTube y se viralizó recientemente con su participación en el reality. «Sí me gustaría un remix, estábamos pensando que en el remix vaya Marcianeke. Me gustaría juntar a Martinwhite y ahí ver uno que otro más para el remix, y que sea de guaracha, ya que no sea dembow. Estaría bueno para el verano», concluyó.