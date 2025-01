Stephanie Vaquer cada vez más cerca de importante título en la WWE: La chilena ganó importante combate, pero debe superar otro obstáculo

La Super estrella nacional de la WWE, Stephanie Vaquer, logró hacerse con la victoria en una batalla Fatal 4-Way que le deba la opción directa para ser la principal contendiente al título Norteamericano de la NXT, en el evento especial de New Years Evil, transmitido por primera vez en la plataforma Netflix.

Este pasado martes 7 de enero, se vivió un hito importante para el mundo Wrestling, al ser la primera emisión de NXT en la plataforma de streaming más conocida en el mundo, Netflix.

En esta batalla estuvieron involucradas las luchadoras Kelani Jordan, Cora Jade y Lola Vice, la oriunda de San Fernando logró ejecutar su movimiento final, a su contrincante Lola Vice, consagrándose como ganadora, resultado que la dejaba como la principal contendiente al Campeonato Norteamericano Femenino de la NXT.

No obstante, el panorama para la Chilena no es fácil, durante la emisión del programa un nuevo obstáculo se sumó para Vaquer. La luchadora Shotzi apareció en las transmisiones de la WWE, reclamando un puesto directo por el titulo de NXT, tras una pelea de tríos, en que logró cubrir en la mitad del ring a Fallon Henley.

