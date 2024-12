Popular artista urbano fue baleado a las afueras de discoteca en Barrio Bellavista

El cantante urbano conocido como «Barbero Exótico» fue baleado a las afueras de la discoteca Mónaco, ubicada en el barrio Bellavista, en la región Metropolitana. El hecho ocurrió a la salida del recinto, cuando un sujeto desconocido le disparó en una de sus piernas.

Personas presentes en el lugar reaccionaron de inmediato, asistiendo al artista y trasladándolo en un vehículo hacia un destino que no ha sido revelado.

Según consignó ADN, en videos que circulan en redes sociales, se puede ver al cantante tendido en el suelo, pidiendo auxilio y mostrando señas de dolor luego de recibir el disparo.

Por ahora, las autoridades no han entregado información sobre las posibles causas o responsables del incidente. Respecto al estado de salud del artista, no se han emitido declaraciones oficiales. Tampoco se ha detallado la gravedad de sus heridas ni si hubo otras personas afectadas durante el tiroteo.

El mensaje de Barbero Exótico

Sin embargo, el intérprete de «Choko» utilizó sus redes sociales para informar su estado de salud, y entregó detalles del incidente ocurrido en el Barrio Bellavista.

«Gracias a Dios ya estamos bien, agradecido de toda la gente que se ha preocupado por mí, no entraré en detalles para no darle pauta a una persona que tiene rencor en su corazón», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Yo siempre he hecho las cosas bien y todos saben mi caminar en la calle. Siempre correcto y con respeto, nunca le he debido plata a nadie. Por más que me quieran dejar mal, averigüen como fue todo».

Barbero Exótico se hizo viral por sus canciones de «guaracha», que acumulan millones de visitas en las plataformas digitales.

Asimismo, recientemente ha ganado más popularidad por sus frecuentes participaciones en el reality de Diego Gonzales, donde participa con chicas de «Arsmate» y diversos personajes virales de las redes sociales.