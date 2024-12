Reconocido personaje de la televisión confesó que dejó el alcohol y ahora se entregó al cristianismo: «No me dan ganas de tomar…»

Uno de los invitados del último capítulo de Only Fama fue Vasco Moulian, quien sorprendió al revelar una extrema decisión que cambio su vida por completo.

El productor comentó que se entregó al cristianismo, esto luego de una vida marcada por el alcohol y las constantes polémicas.

Específicamente, se unió a la iglesia anglicana, y dice que lo que le sucedió fue «un milagro».

Según relató, lo pasó mal en él procesó, confesando que «me puse siete pellets. Soy muy adicto, los excesos han venido conmigo».

«Un dia yo estaba jugando pádel, dos personas de la iglesia anglicana me dice: ‘Vasco, ¿por qué no tomas un curso de Biblia?», señaló, y que aunque no quería, finalmente lo hizo.

Además, agregó que «Empecé a estudiar la Biblia y no es que te reinventas, sino que te reinicias. Empiezas a leer la Biblia y te empiezas a hacer sentido esta fe».

La redención de Vasco Moulian

En ese contexto, aprovecho el espació para comunicar sus disculpas, incluyendo a los artistas a los que hizo pebre en más de una ocasión

«Si es que no lo están viendo, ahora lo voy a grabar y se lo voy a mandar a todas esas personas que yo siento que les hice daño y no sólo a ellos, a sus familias», señaló.

Por esa línea, añadió que «Cuando uno se encuentra con Dios, se transforma en algo muy chiquitito, y estás guiado por él, y cuando estás guiado por él, lo único que puedes hacer es pedir perdón», según consignó La Cuarta.

Para cerrar, Vasco Moulian aseguró que ya no siente deseos de beber alcohol. Llevar a Cristo es una carga mucho más potente y más linda y no me dan ganas tomar. Le sirvo las piscolas a mis amigos y no tengo ganas, lo que es realmente un milagro», cerró.

