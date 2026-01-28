Vecinos al Límite: Popular actor de teleseries es confirmado para el nuevo reality de Canal 13 con importante rol

Se siguen confirmando a participantes para el próximo reality de Canal 13, «Vecinos al Límite».

De este modo, ya se conocen algunas duplas de quienes estarán liderando los equipos de este nuevo programa de telerralidad. Carla Ballero acompañará en su misión a Paula Pavic y Princeso hará lo mismo con Joché Bibbó, quien también será uno de los líderes.

Y recientemente se dio a conocer que un popular actor de teleseries acompañará a a Alejandra Fosalba.

Confirman a reconocido galán de teleseries para «Vecinos al Límite»

Canal 13 confirmó la participación de Felipe Contreras en el nuevo reality de Canal 13.

Vale señalar que el actor ha sido parte de reconocidas teleseries como «Amanda», «Juego de Ilusiones», «La Reina de Franklin» y más.

El actor tiene 45 años y tuvo sus inicios en la televisión a inicios de los dos mil y participó en producciones como «La vida es una lotería», «El día menos pensado» e «Infieles».

Sin embargo, alcanzó mayor popularidad luego de su paso en la novela nocturna «La doña» (2011) de Chilevisión, donde interpretó a Nahuel.

Posterioremnte, fue parte de otras teleseries como «El regreso», donde formó parte del mismo elenco de Alejandra Fosalba, a quien acompañará en la misión de liderar el equipo «Vecinos al Límite».

De este modo, el actor vivirá su primera experiencia en un reality. Vale señalar que ha practicado varios deportes como ciclismo, natación, artes marciales y actualmente running. Si bien reconoce que es más de deportes individuales, aseguró que esta experiencia se abrirá a trabajar en equipo.

Esta sábado, el intérprete estará junto a Alejandra Fosalba en el casting masivo de Canal 13 eligiendo a los participantes.

«Voy a estar buscando gente que sea deportista y disciplinada. Pero lo más importante es que sepan trabajar en equipo. No me sirve de nada que sean muy musculosos y sólo quieran ganar si no saben trabajar con los demás. Quiero que tengamos un equipo choro y que ganemos, y sé que lo vamos a lograr con la Ale», indicó.

