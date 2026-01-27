Polémico participante de Mundos Opuestos fue confirmado para «Vecinos al Límite», el nuevo reality de Canal 13: «Quiero ganar»

Se acerca, «Vecinos al Límite», el nuevo reality de Canal 13 y recientemente se confirmó que un polémico chico reality será parte del encierro.

Vale señalar que este espacio contará con cuatro equipos y cada uno contará con un personaje famoso que será el líder.

De este modo, ya se había anunciado como líderes a Paula Pavic, Joche Bibbó y Alejandra Fosalba.

Cabe descacar que los líderes tendrán un acompañante, quienes lo ayudarán a organizar al equipo. En este sentido, Paula Pavic será ayudada por Carla Ballero.

Y en la mañana de este martes, Canal 13 dio a conocer que el acompañante de Joche será ni más ni menos que Princeso, quien hasta hace poco formaba parte de «Mundos Opuestos».

Princeso es confirmado para el nuevo reality de Canal 13, «Vecinos al Límite»

Princeso se reeonctrará con Joche, de quien se hizo amigo durante su paso por Mundos Opuestos.

De este modo, el hombre cuyo nombre real es Leonardo Vallana sigue cumpliendo su deseo de ser un chico reality.

Vale señalar que durante varios años asistió a castings. Además, alcanzó gran popularidad por su paso en el docurreality «La Vega». Posteriormente, fue parte de realities digitales y en 2025 llegó a Mundos Opuestos gracias a votación popular.

Y este sábado, Princeso y Joche Bibbó estarán presentes en el casting de «Vecinos al Límite», que se realizará desde las 08:00 horas en el Centro Parque del Parque Araucano en Las Condes. De este modo, elegirán a los participantes que integrarán sus equipos.

En este sentido, Leonardo Vallana reveló lo que busca para su equipo.

«Esta vez quiero ganar, así que me interesa escoger deportistas, gente competitiva que sepa ganar, como Juan Pedro, o como Daúd (Gazale), aunque me caiga mal», aseguró.

Es importante mencionar que al igual que los anteriores realities de Canal 13, «Vecinos al Límite» será conducido por Sergio Lagos y Karla Constant.

