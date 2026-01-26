Vecinos al Límite: polémica figura de la farándula nacional es confirmada para el nuevo reality de Canal 13

Cada vez falta menos para el estreno de «Vecinos al límite», el nuevo reality de Canal 13 y recientemente, se confirmó la participación de una reconocida panelista de farándula.

Vale señalar que ya se confirmaron a tres de los cuatro famosos que tienen la responsabilidad de liderar un equipo. Hablamos de Alejandra Fosalba, Paula Pavic y Joche Bibbó, quienes competirán por conseguir las mejores casas y no ser desalojados.

Y cada uno de estos famosos, contarán con un amigo, quien lo acompañará en su trabajo. De este modo, vivirá con él y también guiará a los miembros del equipo.

Confirman a la encargada de acompañar a Paula Pavic en «Vecinos al límite»

Canal 13 dio a conocer que la Carla Ballero acompañará a Paula Pavic su equipo.

Vale señalar que Carla se hizo conocida a inicios de los 2000, en «Morandé con Compañía», donde interpretaba a una notorio con minifalda.

En tanto, en 2003 llegó a animar «Ciudad Gótica» de TVN junto a Felipe Camiroaga y Coco Legrand. Además, fue figura de «Pasiones».

Carla Ballero también cuenta con experiencia en realities. Fue parte de «Primer Plano« y «Así Somos». Y actualmente es panelista de «Zona de Estrellas» de Zona Latina.

Vale señalar que la primera misión de Ballero será acompañar a Paula Pavic al casting masivo de este 31 de enero, donde tendrán que elegir a los cuatro desconocidos que serán parte del equipo.

En este sentido, Carla destacó que la limpieza es uno de los puntos más importantes al momento de convivir en el encierro.

«Me gustaría que en mi equipo fueran personas resilientes, con fortaleza mental y deportistas. Pero, además, quiero que sean ordenados, limpios e impecables. Que cada vez que entren al baño, lo hagan con una botella de cloro, porque así lo voy a hacer yo, y espero lo mismo de ellos», expresó la panelista de farándula.

