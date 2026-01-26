Arturo Vidal y Erick Pulgar sacaron aplausos con gesto con damnificados de los incendios forestales en el sur

Tras los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble diversas personas se han movilizado para ayudar a los damnificados.

En este sentido, algunas figuras del espectáculo han decidido aportar y uno de ellos ha sido el popular cantante urbano, Pailita.

El artista ha estado organizando diversas ayudas para las personas que han sido afectadas por estos incendios. De hecho, gracias a su gestió múltiples se han sumado más personas.

En este sentido, Pailita hizo un llamado para colaborar con viviendas para la gente perdió su hogar durante esta tragedia y el se puso con diez por su cuenta.

«Espero que mi amigos, mis colegas y más gente famosa se sumen a esta causa», indicó.

Vale señalar que anteriormente Pailita tomó una iniciativa similar, en la que aportaron con carpas.

Arturo Vidal y Erick Pulgar sacan aplausos con ayuda a afectados de los incendios forestales

De este modo, el cantante urbano ha estado compartiendo en sus redes sociales los aportes que ha recibido por parte algunos famosos.

De este modo, reveló que los reconocidos futbolistas nacionales Arturo Vidal y Erik Pulgar coperaron con viviendas para los damnificados.

El King, quien está en pretemporada con Colo Colo, donó un total de cinco casas, lo que celebrado en redes, principalmente por hinchas albos.

Por otro lado, Pulgar, quien actualmente brilla en Flamengo de Brasil aportó con la suma de ni más ni menos que diez viviendas.

Vale señalar que Pailita también ha revelado que ha recibido ayudas de otros famosos y que ha logrado recaudar varias viviaendas.

Dentro de las figuras que han aportado se encuentran Lucky Brown con 15 casas, Emilia Dides con tres, Pablito Pesadilla con una, Julianno Sosa con una, los influencers Oliver Börner y Tati Fernández.

