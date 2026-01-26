Destacado actor chileno sorprende tras revelar que le han gustado dos hombres y recordó íntimo momento con uno de ellos: «He tenido miedo»

En el más reciente capítulo del programa de Mega, Only Friends, el actor Vasco Moulian sorprendió a los presentes con una inesperada confesión personal. Resulta que recordó momentos de su su juventud y reveló que a pesar de que siempre se ha sentido heterosexual, ha sentido atracción por dos hombres.

En esta oportunidad estaban presentes Jordi Castell, Daniela Aránguiz, Catalina Pulido y el animador del espacio José Antonio Neme.

En este sentido, el fotógrafo recordó un antiguo romance y empezaron a hablar sobre la bisexualidad.

Vasco Moulian revela que le han atraido dos hombres

Durante la conversación, el actor confesó; «A mí me han gustado dos hombres. Uno es él mismo y me gustaba Pablo Núñez».

En este sentido, Vasco Moulian indicó que no ha llegado más lejos por temor. «He tenido miedo en el momento de estar ahí», reconoció.

Posteriormente, José Antonio Neme le prreguntó sin pelos en la lengua: «Pero, ¿tú eres bisexual?».

Frente a esto, Vasco Moulian respondió: «No, pero me gustaban. Pero no di el paso. Estuve a punto».

En este contexto, el popular actor recordó un íntimo momento que vivió con uno de los hombres que le atraía.

«Un día estábamos en el saco de dormir, no voy a contar cuál de los dos, y me empieza a hacer cariño, y se acuesta conmigo y yo, hu… arrugué», señaló Vasco Moulian.

Tras ser consultado sobre el motivo de por qué no quiso ir más allá, el intéprete respondió: «No sé, no sé».

Vale señalar que luego de la revelación de Vasco Moulian, Daniela Aránguiz generó un nuevo debate tras aseugar que no cree en la bisexualidad.

La revelación del actor dio mucho que hablar en redes sociales.

También te podría interesar: ¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google