¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

De vez en cuando, se dan a conocer moneas o billetes que cuentan con alguna particularidad que llama la atención de los coleccionistas y que podrían tener un valor considerablemente mayor al original.

En este sentido, hace algunos días, Ignacio Villalón, coleccionista y credor de Error Coins Chile dio a conocer la existencia de un billete de $20 mil, el cual cuenta con una falla por el cual se podría vender por cerca de $120 mil.

El billete de $20 mil que podría veder a cerca de $120.000

Este billete cuenta con un particular error, el cual es poco común y existirían pocos con el mismo detalle.

El coleccionista mostró en su redes sociales, el ejemplar, el cual tiene el número de serie del billete sobre el valor de la denominación.

Vale señalar que comunmente el número de serie está debajo de la denominación, por lo que no es algo común. Sin embargo, podrían haber más circulando.

«Al menos estimo yo que existen unos 40 de estos billetes, ya que el pliego de billetes son 40 y si un billete sale con el error, todos los del pliego salen con el error. Entonces este sería 1 de 40», señaló Ignacio Villalón.

Además, el coleccionista dio a conocer que compro dicho billete en $120.000. Sin embargo, el valor puede ir variando dependiendo de la conservación del ejemplar.

Revisa los detalles del billete a continuación:

