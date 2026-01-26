Reconocida influencer de 26 años fue encontrada sin vida en su departamento

Recientemente, se dio a concoer una noticia que ha sacudido al mundo de las redes sociales. Resulta que se confirmó la muerte de una popular influencer de 26 años, quien tenía una gran cantidad de seguidores.

Hablamos de Lula Lahfah, joven de nacionalidad indonesia. Según informó People, en la noche del 23 de enero, la policía encontró a la creadora de contenido sin vida en un departamento en el barrio de Dharmawangsa, en el sur de Yakarta.

Conmoción por muerte de reconocida influencer a los 26 años

El jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dio a conocer que luego de encontrar el cadaver, empezaron a realizar las diligncias correspondientes.

«Actualmente, los oficiales de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Sur de Yakarta todavía están procesando la escena del crimen para investigar el incidente y están coordinando con la familia», indicó según informó CNN Indonesia.

Es importante señalar que Lula Lahfah sumaba millones de seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok. La joven compartía contenido relacionado con belleza y rutina personal.

Previo a su muerte, la influencer había tenido algunos problemas de salud. De hecho, se conoció que habría pasado la fiesta de Año Nuevo hospitalizada.

Cabe destacar que su última publiacación en redes sociales es del 21 de enero. En esta oportunidad compartió registros a TikTok e Instagram sin saber la tragedía que ocurriría días después.

