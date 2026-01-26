Histórica periodista de TVN que estuvo alejada por ocho años de la televisión llega a Canal 13: «Es un orgullo y honor»

Canal 13 confirmó la llegada de una reconocida periodista que por ocho años estuvo alejada del mundo de la televisión. Hablamos ni más ni menos que de Consuelo Saavedra.

La comunicadora se sumará al área de prensa de la exseñal del angelito. Equipo del cual forman parte importantes figuras como Soledad Onetto, Ramón Ulloa, Iván Valenzuela, Mónica Pérez, Álvaro Paci y más.

Vale señalar que la comunicadora tiene una destacada trayectoria. En los 90 dio sus primeros pasos como panelista del espacio «Ene TV» de TVN. Posteriormente, llegó a Rock & Pop, donde condujo el noticiero «El Pulso» y el pacio de conversación «Mira quien habla».

En 2005 asumió la conducción de «24 Horas» de TVN. Canal en el que también formó parte de espacios como «Estado nacional», «Informe especial», «¿Y tú qué harías?» y «Tu mañana».

Sin embargo, en 2018 dejó TVN y se fue a vivir a Londres junto a su marido,

Consuelo Saavedra llega a Canal 13

Claudio Villavicencio, director del departamento de prensa de Canal 13 indicó: «El 2026 es un año muy importante para la Dirección de Prensa del 13. Estamos consolidando un trabajo de desarrollo estratégico y en esa línea se enmarca la incorporación de Consuelo».

«Nuestro potencial está en la credibilidad y por eso queremos reforzarnos con periodistas de trayectoria que apuesten por la contextualización de las noticias, que no sólo nos digan lo que está pasando, sino cómo un evento particular nos afecta en lo cotidiano y qué consecuencias tiene», agregó.

Además, señaló que «Consuelo Saavedra será un aporte por su experiencia».

Por otro lado, la periodista conversó con Publimetro sobre su incorporación a Canal 13 e indicó que está «contenta, nerviosa, expectante».

«Es un departamento de prensa con una trayectoria gigantesca, por lo que es un orgullo y honor sumarme a algo así, a un departamento de prensa con historia, impacto y con golpes que da constantemente», añadio la comunicadora.

