Cata Pulido entrega detalles de íntimo encuentro que tuvo con Gustavo Cerati: «Hicimos un match increíble»

En el capítulo de este sábado del programa de Mega, Only Friends, ubieron diversos invitados conversando con José Antonio Neme. Entre ellos, la areconocida actriz Catalina Pulido.

En esta instancia, la intérprete fue consultada con respecto a un encuentro que tuvo con el argentigo Gustavo Carati, líder de Soda Stereo que partió en 2014.

«¿Fue solo una noche de pasión o hubo otros encuentros?», le preguntaron.

Frente a esto, Catalina Pulido se vio algo incómoda e indicó: «Lo encuentro un poco patético, ya no está, fue un touch and go».

Además, indicó que el encuentro ocurrió un año antes de que el histórico músico tuviera el accidente cerebrovascular que lo mantuvo en coma.

Catalina Pulido entrega detalles de su encuentro con Gustavo Cerati

«Hice una campaña publicitaria con Charly García y con Gustavo, él lanzó una colección de esta marca y fuimos al lanzamiento», comenzó indicando la actriz en el programa.

Además, Cata Pulido señaló luego del evento fueron a un restaurante.

«Me tocó al lado de Gustavo, hicimos un match increíble», comentó.

En dicho momento, Jordi Castell le consultó si es que en dicho momento, el argentino esta separado, a lo que la actriz respondió que sí.

«Finalmente nos fuimos de fiesta a la pieza del hotel de Gustavo Cerati», comentó Catalina Pulido.

Y comentó que cuando todos se estaban llendo, el argentino le pidió que se quedara. «Me agarra y me dice ‘quédate. Yo le dije ‘a ver, lo voy a pensar’ y ahí me quedé un rato», señaló.

Vale señalar que la intérprete indicó que tiempo después Gustavo Cerati vino a Chile a realizar un concierto. Sin embargo, por aseguró que la llamaron para decirle que no podía ir al show por petición de la pareja del músico de ese entonces.

