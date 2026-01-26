Lluvia en la Región Metropolitana: ¿Se esperan más precipitaciones durante esta semana en la capital del país?

Durante la tarde de este domingo 25 de enero, se registró lluvia en la Región Metropolitana, lo que generó gran sorpresa, ya que nos encontramos en plena temporada de verano.

En este sentido, mucha gente tiene dudas con respecto a si es que es posible que se desarrollen precipitaciones en la jornada de este lunes o el resto de la semana.

Lluvia en la Región Metropolitana: ¿Se esperan más precipitaciones?

El portal especializado en meteorología, Meteored dio a conocer el pronóstico del tiempo e informó que no se esperan precipitaciones en Santiago durante esta semana.

Sin embargo, si podría haber lluvia en la Región Metropolitana de acuerdo al sitio ya nombrado. En concreto, durante la tarde de este lunes podría caer agua en Tiltil y San José de Maipo. Vale señalar que en esta última localidad también caería agua el martes 27 de enero (0.3 mm) y el domingo 1 de febrero (3.5 mm).

Por otro lado, Meteored dio a conocer que no se esperan precipitaciones para esta semana en Curacaví, Melipilla, Villa Alhué ni Paine.

Tiempo en la capital

Meteored informó en su pronóstico del tiempo en Santiago que durante este lunes 26 de enero, la temperatura máxima va a llegar a 27 grados en la capital.

Por otro lado, para mañana martes 27 de enero, se espera que la máxima sea de 30 grados y la mínima de 14 en Santiago.

En tanto, en el transcurso del miércoles de esta semana, la temperatura más alta sería de 34 grados y la más baja de 16, de acuerdo a Meteored.

Mientras que durante el jueves 29 de enero, la máxima llegaría a 31 grados y la mínima a 19 grados en Santiago.

En el caso del viernes, la temperatura más alta alcanzaría los 31 grados y la mínima 16, según el portal meteorológico.

