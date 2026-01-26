Popular influencer chilena reaparece en redes sociales tras estar incomunicada desde Año Nuevo: «Estoy esperando mi audiencia»

Desde hace días que existía gran preocupación por una popular influencer nacional. Se trata de Valentina Gutiérrez, quien es más conocida en el mundo de las redes sociales como «Vale Gut». Después de las fiestas de Año Nuevo, la influencer no dio pistas, lo que generó preocupación en su entorno.

En este sentido, personas cercanas a ella dieron a conocer que intentaron contactarla, pero que no tuvieron éxito, por lo que pidieron ayuda para encontrarla a través de redes.

No obstante, las dudas ya terminaron y Vale Gut reapareció y explicó su «desaparición».

Influencer reaparece y explica por qué no estuvo presente en redes sociales

La joven reapareció en redes sociales y mencionó que alguien tiró su celular al Río Mapocho, por lo que estuvo varios días incomunicada. Además, indicó que tiene un tema judicial que resolver.

«Pronto voy a hacer un live en TikTok contándoles hartas cosas, pero estoy esperando mi audiencia. Yo creo que sería lo adecuado», indicó Vale Gut.

Además, durante estos días compartió un curioso mensaje en historias de Instagram. «Yo cuando estuve sin teléfono y después no aparecía me vinieron a ver pololos que tuve. Me gritaban: ‘Valeee, Vale’ y yo no sabía quiénes era. Pero, de verdad se agradece, bonito gesto», señaó.

Por otro lado, según informó ADN, Vale Gut también mencionó en su regreso a la redes sociales que ha aportado con los afectados por los incendios forestales en la zona centro sur. «Partí enviando cincuenta lucas, algo es algo», indicó.

