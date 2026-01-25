Revelan que reconocida actriz entrará al nuevo reality de Canal 13: Sería la mejor pagada del formato

Ante la recta final de Mundos Opuestos, que está próximo a acabar, Canal 13 ya se prepara con todo para su nueva apuesta. El nuevo reality de la señal será Vecinos Al Límite, un formato de convivencia y competencias que mezclará celebridades del mundo del espectáculo, y desconocidos.

Por el momento, no se han revelado mayores detalles oficialmente, pero hay algunos rumores de supuestos confirmados para el nuevo reality de Canal 13, e incluso, ya se sabrían los millonarios sueldos que recibirán.

Revelan que reconocida actriz entrará al nuevo reality de Canal 13

Según informó La Cuarta, fue el periodista Sergio Marabolí, en Sígueme, de TV+, quien reveló información inédita de Vecinos Al Límite. Primero, aseguró que la recordada actriz de teleseries nacionales, Alejandra Fosalba, entrará al encierro, y vivirá por primera vez una experiencia de reality.

Pero no solo eso, ya que también afirmó que será la mejor pagada del formato, con un sueldo mensual de 16 millones de pesos. Eso sí, aún faltarían más celebridades por confirmar.

El panelista del programa aseguró que hasta el momento la segunda mejor pagada será Paula Pavic, la ex pareja del «Chino» Ríos. Ella recibiría un sueldo de 13 millones de pesos mensuales.

En tercer lugar estaría Carla Ballero, quien tendría un sueldo de 12 millones de pesos por mes.

Acorde a la información que entregó el periodista, los otros 2 confirmados son Joche Bibbó, que ya tiene basta experiencia en realities, y ganará 10 millones de pesos.

Y por último, la gran revelación de Mundos Opuestos, Princeso, estaría confirmado para el nuevo reality de Canal 13, y supuestamente ganará un sueldo de 7,5 millones de pesos mensuales.

