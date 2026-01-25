Unidos por Ñuble y Biobío: ¿Cuándo es y quiénes estarán en la transmisión solidaria de los canales de televisión?

La destrucción que provocaron los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío se ha transformado en una catástrofe nacional. Es por esto, que han sido muchas las organizaciones, celebridades, autoridades e influencers que han realizado campañas solidarias, en ayuda a los damnificados.

Hoy, domingo 25 de enero, los canales de televisión de nuestro país también tendrán su transmisión especial, «Unidos por Ñuble y Biobío«, para ayudar a la zona afectada por los incendios.

Revisa el horario y los rostros que estarán en la transmisión solidaria de los canales de televisión

La iniciativa es una alianza entre los canales de televisión, de la mano de Anatel. Esta, buscará reunir fondos para entregar ayuda a los afectados por los incendios.

Además, cuenta con la colaboración de Bomberos de Chile, Desafío Levantemos Chile, Hogar de Cristo, Movidos x Chile y Techo para Chile, quienes serán los responsables de entregar la ayuda.

El evento será transmitido hoy, domingo 25 de enero, en cadena nacional, es decir, simultáneamente, por todos los canales de televisión. Unidos por Ñuble y Biobío comenzará a eso de las 18:00 horas, y terminará a las 21:00.

Acorde a la información oficial, un animador de cada canal aportará para dar vida al evento. Los confirmados para la transmisión son:

Francisco Saavedra (Canal 13)

Carmen Gloria Arroyo (Mega)

José Miguel Viñuela (TV+)

María Luisa Godoy (TVN)

Julián Elfenbein (Chilevisión)

Cabe recordar que la finalidad del evento es motivar y orientar a la población, para que puedan realizar su aporte o donación a los afectados por los incendios en el sur de Chile.

