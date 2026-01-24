«La ayuda tampoco está saliendo del bolsillo de ella…»: Naya Fácil respondió con todo a las críticas de Cony Capelli

Hace algunos días se desató una polémica entre Naya Fácil y Cony Capelli, luego de que ambas se lanzaran fuertes declaraciones en redes sociales. Todo surgió en medio de los incendios forestales que afectaron a las regiones del Biobío y Ñuble, hasta donde Naya llegó para prestar ayuda.

Por otro lado, Cony Capelli publicó en sus historias de Instagram que estaba buscando un fotógrafo para la Gala del Festival de Viña, lo que generó molestia en Naya Fácil. La influencer no se quedó callada y lanzó un comentario que apuntó hacia la ex Gran Hermano:

«¿Cuánto cobra un fotógrafo por hacer ese tipo de fotos? ¿de 300 a 500 lucas? ¿Saben qué alcanza con 300 a 500 lucas? Alcanza creo que alrededor de 100 calzones, ropa interior y sirven«.

La polémica entre ambas

Sin embargo, el cruce no terminó ahí. A través de un comentario, Cony Capelli respondió con dureza y criticó la ayuda de Naya Fácil: «Tú con esto trabajas, lo que pasa es que la gente no es lo suficientemente clever para entender que de esto tú sí sacas un provecho como, por ejemplo, todas las visualizaciones que obtienes con absolutamente todo lo que haces».

«Esto es tu trabajo y yo lo respeto, ahora tú respeta el mío y deja de ponerle el pie encima a los demás cada vez que se te ocurre ser caritativa«, agregó la bailarina.

Finalmente, Cony Capelli cerró su respuesta con una declaración aún más fuerte dirigida a Naya Fácil: «Si fuese por eso, vende tus cosas de lujo para ayudar a los demás y trata de no comprarte absolutamente nada porque todos los días sufre gente, todos los días se necesita ayuda, no solamente cuando la prensa está mirando«.

La respuesta de Naya Fácil

El comentario no pasó desapercibido para Naya Fácil, quien respondió a través de sus historias de Instagram. En primer lugar, cuestionó las críticas que había recibido hace un tiempo, cuando organizó una lucatón para ayudar:

«Si bien, como ella dijo, ‘todos podemos ayudar en lo que podamos’. Claro, pero que yo recuerde, tú y muchos rostros de TV trabajan con marcas«, lanzó de entrada.

Luego, se refirió directamente a lo dicho por Cony Capelli sobre las visualizaciones: «Ella dice, ‘Naya gana por visualizaciones’. Los único que ganan por visualizaciones son los que trabajan con marcas; yo no trabajo con marcas… No es mi caso. Me sorprende que ella diga eso, sabiendo que yo no trabajo con ninguna marca», explicó Naya Fácil.

En ese mismo contexto, también puso en duda la forma en que Cony Capelli estaría ayudando: «La ayuda tampoco está saliendo del bolsillo de ella. Tampoco soy quien para meterme al bolsillo de ella, pero que diga, ‘pucha, yo también estoy haciendo mi ayuda, estoy haciendo una colecta’. La ayuda es de sus seguidores, que es lo mismo que me dijeron a mí años atrás«.

Más adelante, respondió a los dichos sobre vender objetos de valor y fue clara: «¿Y que venga a tratarme de que venda mis cosas de lujo? Chiquillos, yo no tengo cosas de lujo, mis facilines lo saben, yo no me compro carteras caras, las mías son todas réplicas… la estúpidez que estoy hablando, Dios mío, pero estoy respondiendo», señaló.

«Cony, te informo que yo cada dos meses estoy asistiendo a hogares de menores… yo ayudo con lo que puedo durante todo el año», concluyó la influencer.

