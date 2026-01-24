Entrarían en la segunda temporada: Revelan quiénes serían los nuevos confirmados para Fiebre de Baile

El regreso de Fiebre de Baile a la televisión ha sido todo un éxito para Chilevisión. El canal ya tiene definida la gran final de la temporada, que se realizará con un evento especial en el Movistar Arena, el próximo 4 de febrero.

En cuanto a la sintonía, el programa de baile ha tenido un rendimiento más que positivo. En su horario, se ha mantenido liderando el rating, superando a la competencia durante toda su emisión.

Pero eso no sería todo. En los últimos días comenzó a circular con fuerza el rumor de que el canal ya estaría trabajando en una segunda temporada del programa.

Revelan quiénes serían los nuevos confirmados para entrar a Fiebre de Baile

Según informó el portal Infama a través de su cuenta de Instagram, varios rostros del espectáculo ya tendrían conversaciones avanzadas con Chilevisión para sumarse a esta nueva etapa de Fiebre de Baile.

Incluso, desde el mismo medio aseguraron que algunos ya estarían ensayando, pensando en la segunda temporada.

De acuerdo al portal citado, los nombres que ya estarían confirmados y en preparación serían Mariela Sotomayor, Disley Ramos, Gala Caldirola, Luis Mateucci y Junior Playboy.

Además, afirmaron que el canal estaría intentando sumar a Mauricio Isla, futbolista que quedó libre de Colo Colo, y que estaría en negociaciones para estar en Fiebre de Baile.

Si el «huaso» llega al programa, marcaría su reencuentro en televisión con Gala Caldirola, con quien formó una de las relaciones más comentadas de la farándula nacional en los últimos años.

También puedes leer en RadioActiva: Reconocida influencer aclaró su «funa» tras compartir supuesta imagen falsa de ayuda para los afectados por incendios en el sur

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google