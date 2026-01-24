Reconocida influencer aclaró su «funa» tras compartir supuesta imagen falsa de ayuda para los afectados por incendios en el sur

En medio de la emergencia que atraviesa el país por los incendios forestales y la enorme cantidad de familias afectadas, diversas figuras del mundo del espectáculo han decidido sumarse a las ayudas, ya sea colaborando en terreno, realizando donaciones o impulsando campañas solidarias.

En ese contexto, una conocida influencer anunció su participación en una iniciativa solidaria, pero un detalle terminó por opacar su aporte y desató una ola de críticas en redes sociales.

Influencer aclaró su «funa» tras compartir supuesta imagen falsa de ayuda para los afectados por incendios

Se trata de Carmen Castillo, escritora y creadora de contenido conocida como Carmen Tuitera, quien en los últimos días ha sido duramente criticada tras ser acusada de difundir una imagen errónea relacionada con su donación.

La polémica se originó cuando la influencer compartió que aportaría, junto a una distribuidora ubicada en Las Condes, un monto cercano a los 500 mil pesos en productos, una modalidad similar a la que han utilizado otros rostros públicos para colaborar con los damnificados. Desde la empresa, además, se comprometieron a sumar un millón de pesos adicionales en mercadería.

Al momento de anunciar la ayuda, Carmen Tuitera publicó una fotografía con las cajas que serían enviadas al sur. Sin embargo, fueron sus propios seguidores quienes detectaron un llamativo error en la imagen.

En una de las cajas se podía leer claramente: “Donaciones para damnificados por incendios en Viña del Mar”, lo que encendió las alarmas.

La aclaración de la polémica

Ante las críticas, la influencer salió a dar explicaciones a través de sus historias de Instagram. “Yo asumo mi responsabilidad, porque no revisé la foto”, señaló, aclarando además que su aporte consistió únicamente en la transferencia del dinero.

“La cabeza yo esta semana la tengo en otro lado, ustedes cachan también por qué. Y nada, asumir mi error y como siempre dar la cara”, agregó la influencer.

Posteriormente, desde la distribuidora involucrada también entregaron su versión, asegurando que la donación sí es real. “Quiero aclarar que la donación es real. Que yo le envié esas fotos a Carmen y que se pueden acercar a nuestro local para ver que la donación es real”, indicaron.

“Lamento involucrar a Carmen en esto, ya que efectivamente me dijo que esta semana mentalmente no estaba activa y por eso ayudó de esta forma. Me hago responsable de esto”, cerró.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google