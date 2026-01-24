Al donar te regalarán entradas: Surfestival se une a Techo Para Chile en apoyo a los afectados por incendios en Ñuble y Biobío

Surfestival, junto a Techo para Chile, reveló una alianza solidaria destinada a reunir recursos para ir en apoyo de las familias afectadas por los incendios forestales que impactan a las regiones del Biobío y Ñuble.

La campaña apunta a brindar ayuda directa a las personas que han perdido sus casas, sus bienes materiales e incluso a sus mascotas. Esto, concentrando los aportes en una respuesta oportuna frente a las necesidades más urgentes que enfrentan las comunidades damnificadas.

¿Cómo funciona la campaña solidaria en Surfestival?

Al ingresar a Punto Ticket podrás elegir a cuál Festival quieres ir, La Serena o Pichilemu. Luego debes elegir el botón de compra de tu preferencia: Venta General, Pack 2x o Pack 4x y comprar tus tickets para Surfestival. Tras elegir tu opción, te llevará a la compra y tendrás la opción de hacer una donación, la que puede ser de $5.000, $10.000 o $15.000. Esta donación irá directamente a Un Techo para Chile.

Cuando realices tu compra junto a tu donación, Surfestival te regalará la misma cantidad de tickets de cortesía equivalente a la cantidad que compraste para recompensar tu ayuda.

Para Surfestival La Serena, las compras se pueden realizar hasta el 30/01/2026 hasta las 23:59 horas. Y los tickets de cortesía se enviarán el día 31/01/2026. Para Surfestival Pichilemu las compras se pueden realizar hasta el 12/02/2026 hasta las 23:59 hrs. Los tickets de cortesía se enviarán al email del usuario con el cual se registró la compra en Punto Ticket junto a la donación.

El 100% de tu donación se entrega a TECHO Chile. ¡Con tu aporte, junto a Surfestival y Un TECHO para Chile, llegamos con ayuda a quienes más lo necesitan!

Información importante del ticket de cortesía:

Los tickets de cortesía solidarios cuentan con stock limitado (hasta agotar stock). Estos tickets de cortesía tienen un ingreso permitido al festival hasta las 16:00 horas del día del evento (solo del ticket cortesía). Los Ticket VIP de cortesía por tu compra no incluyen cover de cortesía.

Surfestival y TECHO para Chile hacen un llamado a la población, empresas y organizaciones a sumarse a esta campaña solidaria y ayudar en la reconstrucción de las vidas de cientos de familias que hoy sufren las consecuencias de los incendios.

