Lluvia en la Región Metropolitana: Michelle Adam sorprende tras revelar las probabilidades de que se registren precipitaciones en Santiago ¿Lluvia en la Región Metropolitana? En la mañana de este viernes, la especialista de Canal 13 entregó su pronóstico del tiempo y se refirió a las probabilidades de que se desarrollen precipitaciones en la capital durante el fin de semana.