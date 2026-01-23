Willy Sabor no aguanta las lágrimas tras revelar el delicado estado de su madre: «Es una lata ver envejecer a los padres»

Un emotivo momento se vivió en el espacio de entretención de Canal 13, «Hay que Decirlo». En esta oportunidad, Willy Sabor entregó detalles de un delicado estado de salud que vive su madre.

Vale señalar que esto ocurrió luego de que el panel hayan estado comentado con respecto a la delicada situación que vive Diana Bolocco tras la muerte de su madre.

Willy Sabor y el delicado momento que enfrenta su madre

Al hablar de su madre, quien recientemente estuvo hospitalizada, Willy Sabor no aguantó la emoción.

«Bueno, yo estoy pasando por un momento… hace poco mi mamá estuvo hospitalizada, pero ¿saben qué? Me pasó lo mismo que con mi papá. Bueno, con él andábamos juntos para todos lados, no con mi mamá, pero ahora tomé las riendas, pasé a ser el papá de mi mamá», indicó el rostro de Canal 13.

Visiblemente afectado y con la voz entrecortada, Willy Sabor reveló detalles de su rutina tras el delicado estado de su madre.

«Voy todos los días a darle sus remedios, y está bien ella, pero es una lata ver envejecer a los padres. Mi mamá va a cumplir 80 años, pero ya me siento con la necesidad de dejarla todos los días acostadita, de saber que está bien», añadió.

En este contexto, Ignacio Gutiérrez le consultó al panelista de «Hay que decirlo»: «¿Cómo es tu mamá?».

Frente a esto, Willy Sabor no esocondió todo el respecto y cariño que le tiene a su madre. «Mi mamá es muy especial, la admiro mucho. Trabajó en bancos, hizo muchas pegas y siempre fue presente con mi padre. Más que nada me toca el tema, porque estoy pegado con mi mamá últimamente», expresó.

También te podría interesar: «Qué vergüenza»: Cony Capelli responde con todo a Naya Fácil por polémica relacionada con los incendios en el sur

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google