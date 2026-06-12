Ivette Vergara alzó la voz tras tenso cruce entre Carmen Gloria Arroyo y su hijo: podría tomar drástica medida

Hace algunos días se vio en pantalla un tenso momento del reality ¿Volverías con tu ex? 2, el que fue protagonizado por Carmen Gloria Arroyo y Nico Solabarrieta.

En esta oportunidad, se desarrollaba una dinámica encabezada por la abogada. Instancia, en la que la profesional entregaba su veredicto sobre el o la responsable de la ruptura de cada una de las parejas del espacio.

En este sentido, tras escuchar al joven y Guarén habría dado a entender que el chico reality habría tratado mal a su expareja.

Frente a esto, Fernando Solabarrieta compartió un potente descargo en el espacio Marca Personal, de Radio La Metro.

«Me enojé, porque una cosa es decir algo y otra insinuar un delito, más encima de una persona que es completamente lo contrario. No conozco a nadie como Nico, que a veces es hue…, él ahora podría defenderse y decir varias cosas que no ha querido decir, pero es un tema de pololos, ahí no me meto», fue parte de su descargo.

Las palabras de Ivette Vergara

La madre de Nicolás Solabarrieta fue contactada por el espacio Que te lo digo de Zona Latina para referirse al tema.

En este contexto, Ivette Vergara indicó: «Muy distinto es que Nicolás sepa hoy en día que Carmen Gloria instó a Guarén (Valentina Torres) a dejarlo como un maltratador. Eso es un delito de injuria y Nicolás no está al tanto de eso».

Además, indicó que podrían tomar acciones legales. «Cuando él salga del reality, lo pondremos en conocimiento y, si él estima, porque yo no lo voy a hacer, como adulto, que para limpiar su imagen tenemos que citar a Carmen Gloria a un tribunal de justicia, lo vamos a hacer», indicó.

Además, la periodista dio a conocer que se enteró de la situación después de que Carmen Gloria Arroyo la contactó para contarle. Sin embargo, indicó que no le mencionó que al día siguiente de la dinámica le dijo a Guarén que Nicolás tendría algunos rasgos que serían «violentos».

Frente a esto, Ivette Vergara reveló que intentó volver a comunicarse con la abogada, pero que no le respondió.

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