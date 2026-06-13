Es oficial: Radio ADN se suma al Mundial con una transmisión multiplataforma

A partir del 12 de junio y debido a una propuesta multiplataforma, Radio ADN va a emitir los encuentros del Mundial 2026.

De este modo, los auditores podrán disfrutar de los principales partidos del torneo de fútbol más esperado del mundo. El que en esta ocasión es organizado por Canadá, Estados Unidos y México. Todo esto a través de las plataformas de Radio ADN.

Vale señalar que esta cobertura incluirá relatos en vivo, análisis, comentarios y la participación de su gran equipo de periodistas y especialistas en deporte.

A lo largo de todo el país se podrá seguir esta transmisión que ofrecerá la radio a través de su página web ADN.cl. En este sentido, miles de hinchas podrán conectarse desde cualquier lugar para disfrutar de este importante hito futbolero.

Esto considera una programación dedicada al Mundial con información constante, seguimiento de los partidos más relevantes y análisis. De este modo, la emisora busca acompañar a su audiencia en cada día del torneo.

Con esta iniciativa, Radio ADN sigue reafirmando su compromiso con el deporte y con proporcionar contenido de gran calidad.

Esta cobertura acerca a los auditores a los grandes acontecimientos que están viviendo en el fútbol. Todo esto mediante una experiencia informativa integral, la que se podrá disfrutar en radio y plataformas digitales.

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