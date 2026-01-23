«Qué vergüenza»: Cony Capelli responde con todo a Naya Fácil por polémica relacionada con los incendios en el sur

Recientemente, Cony Capelli respondió con todo a una indirecta de la influencer Naya Fácil, quien durante los últimos días ha llamado la atención de los medios por la ayuda que ha prestado en las regios del Biobío y Ñuble por los incendios forestales.

Resulta que la creadora de contenido, le dedicó unas duras palabras a los famosos que estarán presente en la Gala del Festival de Viña.

«La platita que van a gastar en siete días de vestido, como tres millones por día, un día sacrifiquese. También le hago la invitación a los que están buscando fotógrafos personales. ¿Saben cuánto alcanza con 300 o 500 lucas? Alcanza para más de 100 calzones», indicó Naya Fácil, haciendo referencia a Cony Capelli, quien durante el fin de semana preguntó por un fotografo para registrar su paso por la gala.

«Ayer me gritaron algo que me partió el alma y me dijeron: ‘Naya, llevamos cuatro o cinco días con los mismos calzones puestos, pide calzones’. No te están pidiendo Victoria’s Secret, te están pidiendo un calzón para cambiarse, dignidad, integridad», agregó.

La respuesta de Cony Capelli a la indirecta de Naya Fácil

La exparticipante y flamante ganadora de la primera versión de Gran Hermano Chile respondió a las palabras de la creadora de contenido a través de un comentario en Instagram.

«Tú con esto trabajas. Lo que pasa es que la gente no es lo suficientemente clever para entender que de esto tú sí sacas un provecho, como por ejemplo todas las visualizaciones que obtienes con absolutamente todo lo que haces. Este es tu trabajo y yo lo respeto, ahora respeta el mío y deja de ponerle el pie encima a los demás cada vez que se te ocurre ser caritativa», indicó Cony Capelli.

Además, agregó: «Si fuese por eso, vende tus cosas de lujo para ayudar a los demás y trata de no comprar absolutamente nada porque todos los días sufre gente, todos los días se necesita ayuda, no solamente cuando toda la prensa está mirando».

La nueva respuesta de Capelli

Y recientemente, Cony Capelli compartió una nueva historia en Instagram refiriéndose al tema.

«Al final esto solo pone el foco en el lugar incorrecto. Quiero decir que al menos yo celebro cada ayuda, hasta la mínima que sea. Si usted aportó 2.000 pesos, usted también es parte de la solución. El pueblo siempre ayuda al pueblo, pero este tipo de polémicas alejan y generan solo distancias», escribió.

«En lo personal no creo que esté mal visibilizar la ayuda que das, pero deja a las demás que ayuden de la forma que puedan, y no solo dejarlos, sino celebrarlos», agregó Cony Capelli.

En tanto, para finalizar la influencer lamentó que se pierda el foco. «Qué vergüenza estar peleando por quién ayuda más que otro en una situación donde el foco es la gente y no los ‘rostros’ e ‘influencers», añadió.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google