Naya Fácil sorprendió con millonaria donación que coordinó con bomberos: su gesto fue celebrado en redes sociales

Los incendios forestales que han afectado a sectores de las regiones de Biobío y Ñuble han dejado a miles de personas damnificadas. Debido a esto, diversas personas del mundo del espectáculo han tomado cartas en el asunto y han ido en ayuda de los afectados.

Entre ellas se encuentra la popular influencer, Naya Fácil, quien al igual que en otras ocasiones similares no dudó en aportar.

Naya Fácil sorprende con nueva donación

Recientemente, la influencer fue hasta Lirquén, donde donó baños químicos, los que serán repartidos en distintas zonas afectadas.

Esto fue coordinado entre Naya Fácil y Bomberos de Chile para responder ante las necesidades urgentes que tienen familias afectadas.

La joven compartió un registro de esto en Instagram, donde se llenó de mensajes positivos por sus seguidores. «Hicimos famosa a la persona correcta»; «Le diré a mis nietos que ella era la princesa naya de Gales», fueron algunos de los mensajes que recibió.

Cabe destacar que, ante esta emergencia, la creadora de contenido se ha mantenido muy presente y ha realizado importantes aportes con la ayuda de sus seguidores.

Y en conversación con el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, indicó los motivos de su ayuda. «Vengo de abajo también y creo que eso es importante. Soy una persona que en su momento tampoco tuvo nada; vengo desde la pobreza», indicó.

En este sentido, señaló que no puede ser indiferente ante este tipo de situaciones. «Son situaciones distintas, pero no puedo hacer como que este tipo de cosas no pasan en Chile. Sé que también acá tengo a parte de mis seguidores y necesito poner mi granito de arena; yo sé que ustedes se van a levantar, son personas fuertes», mencionó Naya Fácil.

Vale señalar que previamente, la influencer ha gestionado otras ayudas. Por ejemplo, reunió cerca de cinco mil botellas de agua, comida para mascotas, bebidas y toallas húmedas.

En otras ocasiones, Naya Fácil también ha estado presente ante otras catástrofes que han ocurrido en el país. Por ejemplo, en 2024 también recaudó fondos para los damnificados por los incendios que afectaron a Valparaíso.

