«Se andan afirmando de mí»: Naya Fácil se fue en contra de la Municipalidad de Cerro Navia tras usar su imagen en campaña

Durante esta semana, Naya Fácil realizó una celebración a lo grande, para celebrar su cumpleaños número 28. La creadora de contenido compartió algunas postales en sus redes sociales.

Entre estas, mostró como su cumpleaños incluyó fuegos artificiales, lo que no pasó desapercibido. Incluso, desde la Municipalidad de Cerro Navia, lanzaron una «campaña» con una imagen de Naya Fácil, lo que a ella no le pareció.

Naya Fácil se fue en contra de la Municipalidad de Cerro Navia tras usar su imagen en campaña

La Municipalidad de Cerro Navia, en su perfil de Instagram, subió la siguiente publicación, con el texto: «Denunciar el uso de la pirotécnica es súper fácil».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Cerro Navia (@cerronaviacl)

«No se la hagas facilín a quienes amenazan tu seguridad con pirotecnia, denuncia. En cualquier época, pero sobre todo a fin de año, es más habitual la proliferación del uso no autorizado y la venta ilegal de fuegos de artificio«, escribieron junto a la imagen.

Eso sí, la foto llamó la atención por ser una ilustración de la foto original de Naya Fácil:

Esto no le pareció a la influencer, que mostró su molestia a través de sus historias de Instagram: «Shh, la Muni de Cerro Navia que pague los derechos de imagen por lo menos. Típicos políticos, no piensan».

«Así con los de la Municipalidad de Cerro Navia, cero creatividad propia, se andan afirmando de mí», agregó la influencer.

También puedes ver en RadioActiva: ¿Se va del canal?: Salen a la luz fotografías de reconocida periodista de Chilevisión en los pasillos de Canal 13

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google