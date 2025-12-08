07 Dic, 2025. 21:08 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo de Mega reveló cuándo volverá la lluvia a la capital

El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del clima para los próximos días en Santiago, y adelantó que podrían volver las lluvias.

Por Sebastian Contreras

