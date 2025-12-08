Anuel AA cerró con broche de oro su gira «Real Hasta La Muerte 2» con un show repleto de hits y una sorpresa que nadie esperaba

En la noche de este domingo, Anuel AA cerró con broche de oro su gira titulada «Real Hasta La Muerte 2» con un concierto de cerca de dos horas en un Estadio Santa Laura completamente lleno.

A un año de su última visita a Chile, el cantante puertorriqueño demostró una vez más que tiene una fanaticada real hasta la muerte en nuestro país, quienes cantaron y vibraron con cada una de las canciones que interpretó.

Anuel AA hizo vibrar al Estadio Santa Laura en el final de su gira

Eran cerca de las 23:15 horas, cuando Anuel sorprendió a sus fans tras iniciar su show con «47», lo que desató inmediatamente la euforia de los presentes. Posteriormente, siguió con «Medusa» y otros temas como «Más rica que ayer» y «Adicto».

El popular cantante estuvo acompañado de un equipo de bailarinas, pirotecnia y múltiples visuales que acompañaron el espectáculo.

El concierto contó con un tremendo repertorio. Desde clásicos que marcaron los inicios de la carrera de Anuel como «Street Poem», «Esclava», «Tu Me Enamoraste», entre otros. Y también éxitos actuales como «Deportivo», «Mírame Remix», «Yogurcito Remix» y «Little Demon», el cual es el único tema del próximo álbum «Real Hasta La Muerte 2».

Además, a estos se le suman otros hits como «Amanece», «Ella Quiere Beber», «China» y varios más que no podían faltar en este reencuentro del puertorriqueño con sus fanáticos chilenos.

Este domino, Anuel deslumbró en un Estadio Santa Laura completamente lleno y un tema que obviamente no podía faltar fue "Amanece", el que es uno de sus grandes éxitos. El público enloqueció con esta canción y la corearon a todo pulmón.

Igualmente, sorprendió a todos tras invitar al escenario a El Bogueto para interpretar «Cuando no era cantante», canción de la cual Anuel AA será parte del remix. Sin embargo, no adelantó su chanteo.

Vale señalar que el concierto contó con diversos momentos que llamaron mucho la atención. Por ejemplo, fiel a su estilo controversial, en más de alguna oportunidad aprovechó de mandarle mensajes a sus «enemigos». Como por ejemplo a Tekashi 6ix9ine y a Bryant Myers.

De este modo, a tres años del lanzamiento de último álbum «LLNM2 (Las Leyendas Nunca Mueren 2), Anuel sigue reafirmando su posición dentro de la escena urbana.

