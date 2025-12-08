Nueva salida remece a Mundos Opuestos: participante rompió en llanto tras ser eliminado

Este domingo, en reality de Canal 13, «Mundos Opuestos», Chilota y Dievo Venegas se enfrentaron en un nuevo duelo para definir quien debía abandonar el encierro.

En esta instancia, ambos tenían que recuperar 5 y piezas y posteriormente equilibrarlas en una mesa oscilante.

Vale señalar que desde un comienzo Chilota tomó ventaja y pudo completar la recolección de piezas. Luego, Diego la alcanzó. Sin embargo, al joven se mantuvo tranquila y pudo equilibrar de manera correcta las cinco y se quedó con el triunfo en el duelo de eliminación.

De este modo, Diego Venegas fue eliminado de Mundos Opuestos y tuvo que despedirse de sus compañeros.

Nueva salida remece a Mundos Opuestos

Vale señalar que a pesar de ganar, Chilota se vio afectada por la eliminación de Diego. «Una victoria ácida porque se va mi amigo a casa», señaló. Además, agregó: «Estoy feliz por quedarme y seguir cumpliendo mis sueños, pero triste porque mi amigo se va»

Por otro lado, Diego se vio muy frutrado y no aguantó las lágrimas. «Estoy triste, me fui con una cabeza. Estuve semanas afuera, me preparé física y mentalmente, venía a ganar esta hue…, y a la primera semana me voy eliminado. Así que me da pena», señaló.

«Me jode haberme propuesto algo, haber hecho lo suficiente para hacerlo y que ni con eso haya dado», añadió.

Diego Venegas no aguantó las lágrimas y expresó: «Ojalá algún día poder cumplir todos mis sueños».

Es importante mencionar que la salida del joven impactó a sus compañeros de Mundos Opuestos, quienes dedicaron palabras de despedida. En tanto, Ignacia Michelson, con quien formó una relación en el encierro, se vio afectada y no se quebró al momento de despedirlo.

