Recordada figura televisiva sorprende tras anunciar que espera un bebé con su esposo 12 años menor que ella

Wilma González y su esposo, Nicolás Seguel, quien es 12 años mejor que ella, sorprendieron este domingo tras dar a conocer que están esperando a un bebé.

Vale señalar que el modelo española y el ingeniero civil se casaron a inicios del año pasado después de cinco años de relación, y ahora se preparan para nuevos desafíos.

Wilma González espera un hijo junto a su esposo

la exchica reality de 41 años compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que aparece junto a su esposo. De este modo, revelaron la noticia de una creativa manera.

«Quédate hasta el final, porque vamos a mostrar nuestro mejor beat!», comenzó señalando Wilma González.

En el video aparecen ambos mezclando y bailando. Sin embargo, en un momento sorprendieron tras incorporar sonidos del latido del corazón del bebé que esperan. Posteriormente, confirmaron la noticia y mostraron la ecografía.

La noticia generó múltiples reacciones en redes sociales. Figuras como Bruno Zaretti, Blue Mary y Natalia Mandiola, sus seguidores y cercanos les mandaron mensajes deseándoles lo mejor.

«Que hermoso video a full su estilo electrónico, felicidades «; «No te creoo! Felicidades, tremenda etapa que se les viene»; «Amooooooo! Felicidades amiguitos»; «Qué hermosos»; «Awww que lindos no pensé que serían papis felicidades la mejor bendición yo me muero por tener otro bebé»; «Ayyyyyy, se agranda la familiaaaaa. Los extrañooooo»; «Esooooo me encanta», fueron solamente algunos de los mensajes que les dejaron a Wilma González y su esposo.

Igualmente, Wilma González compartió una fotografía con su hijo mayor, Noah, de 14 años y escribió: «¡Mi primogénito, mi vida! Ser tu mamá es lo más maravilloso que me pudo pasar. No tengo dudas de que serás un excelente hermano. Te amo tanto».

