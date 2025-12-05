Concierto en Anuel AA en Chile 2026: este es el posible setlist del esperado concierto en el Estadio Santa Laura

¡Atención fanáticos! Durante este fin de semana se va a llevar a cabo el tan esperado regreso del popular cantante puertorriqueño Anuel AA, quien llega a Chile con si gira titulada «Real Hasta la Muerte 2».

El artista conocido como «El Dios del Trap» se presentará el domingo 7 de diciembre por primera vez el icónico Estadio Santa Laura, ubicado en la comuna de Independencia.

Es importante recordar que el año pasado, durante el mes de noviembre, Anuel AA llevó a cabo cuatro conciertos en el Movistar Arena.

Y a poco más de un año, el cantante volverá a nuestro país con «Real Hasta la Muerte 2». Cabe destacar que en un inicio el espectáculo iba a ser el 18 de octubre. Sin embargo, se postergó para este domingo.

En el marco de su gira, Anuel ha anunciado múltiples fechas por Norteamérica y Sudamérica. En este sentido, a días del gran evento, mucho de sus fanáticos se preguntan por las canciones que cantará.

Este es posible setlist de Anuel AA en CHile

De acuerdo a lo informado por el sitio web setlist.fm, el 19 de noviembre, el puertorriqueño se presentó con el siguiente setlist, el que podría ser replicado en nuestro país.

47Medusa

Amanece

Más rica que ayer

Adicto

Pacto

La ocasión

Reloj

Delincuente

Sola

BBY BOO – RemixYeezy

Little Demon

Corazón roto pt. 3

La última vez

Hasta que Dios diga

Bubalu

Que nos pasó?

Me contagié

Soldado y profeta

Street Poem

Otro trago – remix

Quiere beber

23 preguntas

Secreto

Ayer

Esclava

Tú me enamoraste

Ella y yo

La llevo al cielo

Quiere beber

Bebé

Deportivo

Mírame Remix

China

La jeepeta

Yogurcito Remix

Vale señalar que este setlist de Anuel no está confirmado oficialmente para Chile, es una especulación.

De hecho, muchos fanáticos ansían con que puede interpretar otros temas clásicos como «Or Nah», el cual después de años, recientemente volvió a cantar en un show en Orlando y que ni si siquiera está en plataformas digitales.

