Feriados Chile 2025: Revisa todos los días libres que quedan durante el último mes del año

Cada vez nos acercamos más a fin de año. Periodo que está cargada de celebraciones, fiestas. Además, se vienen los últimos feriados de este 2025 en Chile. Días que son ideales para tomarse un merecido descanso antes de que inicie el 2026.

Y durante diciembre, se llevarán a cabo tres días festivos. Uno de estos es por Elecciones Presidenciales, otro es religioso y el otro se debe a las festividades.

Estos son los feriados que quedan en Chile durante este 2025

El próximo feriado en Chile es el próximo 8 de diciembre, el que cae día lunes. De este modo, muchos trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo. En este sentido, podrán descansar y/o preparar las fiestas de fin de año.

Por otro lado, el subsiguiente feriado es el domingo 14 de diciembre. Instancia en la que se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial.

Por otro lado, el 25 de diciembre es el último día festivo de diciembre de 2025. Jornada en la que es Navidad y que caería día jueves.

Vale señalar que el 8 de diciembre no es feriado irrenunciable. De este modo, se espera que supermercados y centros comerciales funcionen con normalidad a lo largo de todo Chile.

Por otro lado, el 25 de diciembre es irrenunciable y obligatorio. De este modo, gran parte del comercio estará cerrado.

Además, el 14 de diciembre es feriado legal para las personas que trabajan en malls y strip centers administrados por la misma razón social. En tanto, supermercados, grandes tiendas y otros locales podrán funcionar con normalidad.

