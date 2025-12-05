«HiperActiva, Vamo a Calmarno» se queda con el Copihue de Oro a Mejor Programa Radial

¡Vamo, vamo a calmarno…! En la noche de este jueves 4 de diciembre, «HiperActiva, Vamo a Calmarno» se coronó como Mejor Programa Radial en el Copihue de Oro 2025. Importante reconocimiento de La Cuarta entregado por votación popular en Chile.

Hace varias semanas, en el programa conducido por Jaime Proox y Roberto Rosinelli, junto a DJ Janyi en los controles, se venía comentando durante las últimas semanas la posibilidad de un triunfo. Además, recibía múltiples mensajes por parte de los auditores, quienes le demostraban su apoyo.

Y hoy, el cariño de la gente se vio reflejado con el triunfo en el Copihues de Oro 2025.

«HiperActiva, Vamo a Calmarno» gana en el Copihues de Oro 2025

Vale señalar que el Copihue de Oro reconoce a lo mejor del espectáculo, la televisión, la radio, las redes sociales y más a través de votación popular.

Importantes programas compitieron por coronarse como el Mejor Programa Radial en el Copihue de Oro 2025, tales como «La Mañana de la Corazón», «Pongámonos Serios», «La Mañana de Pablo Aguilera», «Ciudadano ADN» y «Sacando la Vuelta».

Sin embargo, el humor y la cercanía de «HiperActiva, Vamo a Calmarno» fue el espacio que terminó ganándose el premio.

Vale señalar que desde su llegada a la RadioActiva en marzo del año pasado, el programa se ha transformado en un gran panorama para las tardes.

Este Copihue de Oro no celebra solamente el trabajo del equipo, sino que también el gran vínculo que tiene con los auditores, quienes han sido muy importante para conseguir este logro.

