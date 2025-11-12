12 Nov, 2025. 12:41 hrs

«HiperActiva, Vamo a Calmarno» va por el Copihue de Oro: Conoce cómo y hasta cuándo se puede votar

¡Vamos que se puede! Este es un importante hito para "HiperActiva, Vamo a Calmarno" y desde la radio de la gente feliz llamamos a todos nuestros auditores a votar.

Por Iván López
Hace algunos días, se dieron a conocer los nominados en las distintas categorías del premio Copihue de Oro 2025. Instancia en la que el programa de la tarde, «HiperActiva, Vamo a Calmarno» de Jaime Proox, Roberto Rosinelli y DJ Janyi se encuentra nominado a «Mejor Programa Radial». 

Es importante mencionar que estos premios, se reconoce a través de votación popular a lo mejor del espectáculo, televisión, radio, redes sociales y más.

Desde su llegada a RadioActiva, este espacio ha logrado conquistar a la audiencia gracias a su energía y humor.

Y esta nominación al Copihue de Oro es un reconocimiento al trabajo del equipo y a la gran cercanía que tienen con sus fieles oyentes.

¡Atención RadioActivos! Revisa cómo votar por «HiperActiva, Vamo a Calmarno» para el Copihue de Oro

Votar por «HiperActiva, Vamo a Calmarno» en los premios Copihue de Oro es muy sencillo. Solamente debes ingresar a www.copihuedeoro.cl y elegir a tus preferidos.

Vale señalar que las votaciones estarán abiertas hasta el 23 de noviembre. Mientras que la gala se llevará a cabo el 4 de diciembre. Instancia en la que se celebrarán 20 años de historia del galardón.

Para «HiperActiva, Vamo a Calmarno» la nominación significa un gran logro. De este modo, desde la radio de la gente feliz hacemos un llamado a todos nuestros auditores a ingresar a la página web del Copihue de Oro y votar.

A continuación te dejamos todos los nominados a «Mejor Programa Radial»:

  • HiperActiva, Vamo a Calmarno (RadioActiva)
  • La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)
  • La Mañana de Pablo Aguilera (Radio Pudahuel)
  • Pongámonos Serios (Los 40)
  • Ciudadano ADN (Radio ADN)
  • Sacando La Vuelta (Radio Carolina)

Es importante señalar que «HiperActiva, Vamo a Calmarno» llegó a la 92.5 en marzo de 2024. Desde entonces nos han regalado grandes momentos.

