«HiperActiva, Vamo a Calmarno» va por el Copihue de Oro: Conoce cómo y hasta cuándo se puede votar

Hace algunos días, se dieron a conocer los nominados en las distintas categorías del premio Copihue de Oro 2025. Instancia en la que el programa de la tarde, «HiperActiva, Vamo a Calmarno» de Jaime Proox, Roberto Rosinelli y DJ Janyi se encuentra nominado a «Mejor Programa Radial».

Es importante mencionar que estos premios, se reconoce a través de votación popular a lo mejor del espectáculo, televisión, radio, redes sociales y más.

Desde su llegada a RadioActiva, este espacio ha logrado conquistar a la audiencia gracias a su energía y humor.

Y esta nominación al Copihue de Oro es un reconocimiento al trabajo del equipo y a la gran cercanía que tienen con sus fieles oyentes.

¡Atención RadioActivos! Revisa cómo votar por «HiperActiva, Vamo a Calmarno» para el Copihue de Oro

Votar por «HiperActiva, Vamo a Calmarno» en los premios Copihue de Oro es muy sencillo. Solamente debes ingresar a www.copihuedeoro.cl y elegir a tus preferidos.

Vale señalar que las votaciones estarán abiertas hasta el 23 de noviembre. Mientras que la gala se llevará a cabo el 4 de diciembre. Instancia en la que se celebrarán 20 años de historia del galardón.

Para «HiperActiva, Vamo a Calmarno» la nominación significa un gran logro. De este modo, desde la radio de la gente feliz hacemos un llamado a todos nuestros auditores a ingresar a la página web del Copihue de Oro y votar.

A continuación te dejamos todos los nominados a «Mejor Programa Radial»:

HiperActiva, Vamo a Calmarno (RadioActiva)

La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)

La Mañana de Pablo Aguilera (Radio Pudahuel)

Pongámonos Serios (Los 40)

Ciudadano ADN (Radio ADN)

Sacando La Vuelta (Radio Carolina)

Es importante señalar que «HiperActiva, Vamo a Calmarno» llegó a la 92.5 en marzo de 2024. Desde entonces nos han regalado grandes momentos.

