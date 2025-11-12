Recordado actor de «Casados con Hijos» es confirmado en «El Internado» de Mega: «Me gusta salir de mi zona de confort»

Recientemente, se dio a conocer que un popular actor que fue parte de la recordada serie nacional «Casados con Hijos»se sumará al reality de Mega, «El Internado».

Se trata ni más ni menos que de Fernando Godoy, quien fue confirmado como miembro del equipo de animadores del espacio.

Fernando Godoy se suma a «El Internado» como miembro del equipo de animadores

El arribo de Fernando Godoy a «El Internado» se da después de que Tita Ureta tomó la decisión de suspender su labor en el espacio televisivo. Vale señalar que esto fue por motivos personales y desde la producción lo comprendieron.

El actor y humorista, quien es conocido por su carisma, recientemente terminó una gran temporada de «A qué costo», espacio que lideró en la señal privada.

Y ahora, el intérprete que le dio vida a Nacho en «Casados con Hijos» se prepara para vivir su experiencia en un programa de telerrealidad.

En este contexto, reconoció que se encuentra «con muchas ganas». Asimismo, expresó: «Me gusta aprender y me gusta crecer. Me gusta salir de mi zona de confort también. Es superinteresante poder vivir un reality desde adentro»

Con respecto a lo que será su participación en El Internado, indicó: «Mi rol será alegre. No voy al conflicto, no voy al choque, sino que más que nada compartiré con los chiquillos y hacer que disfruten y se prendan»

Además, Fernando Godoy señaló: «Mal que mal están encerrados, llevan harto tiempo y eso lleva estrés y cansancio. Por eso entraré a darles toda la energía del mundo para hacerlos reír mucho y que lo pasemos bien todos».

También puedes leer en RadioActiva: Es una de las figuras más queridas de la TV chilena, brilló por años en TVN y ahora confirma su arribo a Mega: «Nos merecíamos soñar en grande»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google