Es una de las figuras más queridas de la TV chilena, brilló por años en TVN y ahora confirma su arribo a Mega: «Nos merecíamos soñar en grande»

Recientemente, se confirmó una noticia que ha dado mucho que hablar dentro de la industria televisiva. Resulta que la popular abogada, Carmen Gloria Arrollo, llegará a Mega.

Vale señalar que hace varios días se venía rumoreando sobre esto. Sin embargo, la misma «Jueza» dio a conocer que seguirá con su popular programa en el canal ubicado en Vicuña Mackena tras su salida de TVN.

Y unos de los motivos de este cambio sería la crisis que atraviesa la señal estatal.

«Después de varias conversaciones, con distintas opciones que teníamos, decidí quedarme con Mega. Sobre las razones, tiene que ver con la estabilidad y mi interés por desarrollar un proyecto social importante, darle el espacio que merece el trabajo social y a los 18 años de historia que tiene el programa, que es bastante inédito en la TV chilena», indicó Carmen Gloria Arrollo en conversación con Revista Sarah.

«Somos uno de los programas de más larga data en televisión, y nos merecíamos pensar y soñar en grande», añadió.

Además, la profesional dio a conocer que vienen cambios en el espacio. De este modo, cambiará el formato y también el nombre.

«El formato, así como el nombre, le pertenecen al canal (TVN). Por eso ahora, con el cambio, tenemos que darle una vuelta y presentarle a las personas un nuevo proyecto innovador, sin renunciar a nuestra esencia», indicó.

¿Cuándo llega Carmen Gloria Arrollo a Mega?

La abogada reveló: «Mi equipo ya está en Mega y estamos trabajando en los primeros esbozos de programa para la temporada 2026. Estamos trabajando para poder salir al aire en marzo».

«En esta nueva etapa de su destacada trayectoria profesional, desarrollará un proyecto televisivo de utilidad a la comunidad, con nuevos e innovadores espacios, pero siempre manteniendo el espíritu de servicio a todos los chilenos y chilenas», adelantó el canal a través de un comunicado.

