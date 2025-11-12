Paulina Nin reacciona y abandona estudio de «Hay que decirlo» tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: «No hablen de mí»

En la jornada de este martes, Paulina Nin protagonizó un particular momento en el programa de farándula de Canal 13, «Hay que decirlo».

En esta instancia, Luis Jara estuvo como invitado y elogió el trabajo de la panelista del espacio de entretención.

«Es la única que ha roto los paradigmas de la televisión chilena. Se pasea por todos los canales, llega, se sienta y se echa para atrás, tira la boleta, agarra la camioneta y se va», indicó el cantante y también animador.

La pregunta de Pamela Díaz a Paulina Nin

Tras las palabras de Luis Jara, Pamela Díaz intervino y le hizo una pregunta relacionada con su trabajo en El Medio Día de TVN que conduce junto a Daniel Fuenzalida.

«Si tuvieras que elegir entre TVN o Canal 13…», mencionó la exchica reality. Sin embargo, no alcanzó a terminar la pregunta y Paulina Nin se paró y abandonó el estudio.

«No, no no», señaló mientras se dirigía a la salida del set, mientras que los presentes le insistían que volviera al panel.

Posteriormente, Paulina Nin volvió. Sin embargo, solicitó que se siguiera hablando sobre el invitado.

«No hablen de mí, el invitado es Lucho Jara (…) Mira, Lucho Jara, te quiero terminado el programa aquí afuera», señaló bromeando.

Frente a esto, Nacho Gutiérrez expresó: «Se enojó, te dije».

Luego, Lucho Jara expresó: «Paulina Nin es la que inventó lo genuino en la televisión, frontal, para de palo, y que hoy día no tenga respuesta…». Además, indicó que la comunicadora «está jugando, porque la tiene clara».

Posteriormente, la comunicadora aclaró que «yo tuve la oportunidad de incorporarme a este programa porque primero me invitaron en el verano, y me fueron queriendo como yo les comencé a querer a ustedes. Me fui quedando y eso lo agradezco de corazón».

Además, indicó que también recibió el llamado de Daniel Fuenzalida para sumarse a El Medio Día de TVN.

