«Estoy muy enojada con nuestra jefa»: El descargo de Pamela Díaz contra un alto cargo de Canal 13

Pamela Díaz volvió a hacer de las suyas y se refirió al nombramiento de Pamela Díaz Sanhueza como directora de programación de Canal 13.

Esto ocurrió en el programa Sin Editar, en una conversación con Nacho Pop. En este sentido, el entrevistado le señaló: «La gente cree que eres mi jefa».

«Lo he comentado y mucha gente me dice: ‘¡por qué la pusieron a ella!’; y yo les digo: ‘¡no, es un alcance de nombres!», agregó, mientras la Fiera reía de la situación.

Pamela Díaz revela enojo con su jefa

En este contexto, la Fiera indicó: «Queremos aclarar, querida people, que hoy día nuestra jefecita, la directora de programación, sale un comunicado… Pamela Díaz se llama. Entonces, la gente cree que soy yo.

Sin embargo, esto no fue todo. También señaló que «voy a decir algo: estoy muy enojada con nuestra jefa».

Posteriormente, señaló: «Y lo voy a decir acá, me da lo mismo si me echan». En tanto, Nacho Pop sugirió cortar la entrevista.

La animadora de «Hay que decirlo» indicó: «Pamela Díaz trabajaba en TVN, hija del ‘Tata’ Díaz, grande, y mucha gente en ese momento me escribía a mí, porque ella estaba encargada del matinal, y me decían: ‘¿a qué hora es la pauta?’… Y era todos los días un hueón nuevo, durante un mes, estuve ya un poquito cansada».

Incluso mencionó que una oportunidad decidió seguir el juego. «Un día dije ‘voy a jugar a esta cuestión’, y digo ‘ya, mañana a tal hora’ (…) Me creyeron», contó.

Sin embargo, no todo fue risas. «Pamela Díaz, mi jefa actual… Porque ella es la mala y yo soy la buena Pamela Díaz… Me llamaron para dos campañas y no dio mi teléfono, se aburrió de que la llamaran pa’ cuestiones y no lo dio, y era una marca muy importante», mencionó.