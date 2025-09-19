¡Tremendos! 31 Minutos y Rubio tendrán sus propias sesiones Tiny Desk en octubre

No caben dudas de que las sesiones del Tiny Desk, organizadas por NPR son un tremendo espacio para que artistas del mundo expongan su música. Artistas consagrados y emergentes han participado en este formato, que continúa ganando popularidad entre el público.

Y la National Public Radio está celebrando su quinta versión. En sentido, se snunció que durante las próximas semanas se va a conmemorar el «Mes de la Música Latina». Instancia en la que una querida banda y una artista representarán a Chile.

En concreto, Rubio y 31 Minutos van a tener sus propias sesiones en Tiny Desk.

Por un lado, el show de la popular agrupación infantil estará disponible en las plataformas digitales el 6 de octubre, Mientras que el de Rubio será el 2 de octubre.

Álvaro Díaz, voz de Juan Carlos Bodoque habla de la llegada de 31 Minuto a Tiny Desk

En conversación con The Clinic, Álvaro Díaz, quien interpreta a Juan Carlos Bodoque indicó: «Si bien es un espacio acotado, el Tiny Desk ya ha dado demasiadas pruebas de lo importante que puede ser dependiendo de tu performance. Es una gran oportunidad y cómo tú aprovechas esta oportunidad es lo importante».

Además, mencionó que deben adaptarse cuidadosamente a este formato, procurando que la esencia de sus presentaciones se mantengan intactas.

«Son alrededor de 15 minutos, tienes que elegir muy bien tu material. En el caso de nosotros, tenemos que adaptar esta mezcla que hacemos en vivo, de banda en vivo con títeres, a una performance en un espacio tan reducido”, señaló Díaz.

«Estamos poniéndole toda nuestra concentración, nuestro conocimiento y rigor, porque es una oportunidad bien específica, bien única y tienes que aprovecharla», agregó la voz de Juan Carlos Bodoque.

