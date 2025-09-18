18 Sep, 2025. 16:31 hrs

Así fue la cueca que protagonizaron José Luis Reppening y Priscilla Vargas en Canal 13

¡Llegó el 18! Mira la cueca que se animaron a bailar los conductores de “Tu Día” en Canal 13.

Por Diego Muñoz

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último